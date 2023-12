En 2024, les magasins d’apps devront s’ouvrir davantage (Google comme Apple !)

700 millions de dommages et intérêts

qui sera distribué au profit des consommateurs

L’obligation d’autoriser des moyens de paiements tierces dans les apps

Les développeurs d'applications et de jeux pourront mettre en oeuvre une option de facturation alternative aux côtés du système de facturation de Google Play pour leurs utilisateurs américains, qui pourront ensuite choisir l'option à utiliser lors des achats intégrés

D’après des documents déposés devant le Tribunal fédéral de San Francisco, le groupe a ainsi signé un protocole avec les. Notons que. Quant à lui, le solde de 70 millions de dollars ira à un autre fonds pour servir de dommages et intérêts à destination des plaignants.A l’origine de cet accord, on trouve une décision de justice de septembre dernier, consécutive à une plainte déposée en juillet 2021 par des dizaines d'Etats. Ces derniers accusaient Google(sous Android). Un procès monstre avec pas moins de trente-sept procureurs généraux !Dans le cadre du règlement,, et ce, afin d’éliminer les freins à la concurrence loyale des autres développeurs. Il devra ainsi permettre aux éditeurs et les développeurs de facturer directement les utilisateurs !