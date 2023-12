2023, l'année de IA

Apple mise tout sur la réalité augmentée

nouvel

Bonne année 2024 !

Bon réveillon à tous ! Et bonne année 2024 !

, ordinateurs et services en ligne. L'IA est désormais utilisée à tous les niveaux, et plus seulement pour tricher en rédigeant un exposé ou vilipendée sur les plateaux TV., et ce n'est sans doute que le début. La percée plus discrète de l'informatique quantique et des SuperOrdinateurs exaflopiques (rentez bien ce nom) pourrait d'ailleurs faire progresser la science de façon exponentielle, que ce soit en biologie, météorologie ou même l'étude de l'Univers...2023 a vu arriver son habitueliPhone et une génération de puce M3 particulièrement performante -ne boudons pas notre plaisir, ces produits sont toujours aussi géniaux. Mais l'on retiendra surtout la: 2024 démarrera d'ailleurs très fort, avec la sortie du très attendu casque ARVR Apple Vision Pro !Si l'on souhaite au père Cook de réussir son pari, il faut bien avouer que l'innovation n'est plus vraiment l'apanage d'Apple.. Siri a des allure d'assistant préhistorique face à ChatGPT, Tim Cook avance à pas feutré dans l'automobile électrique encore largement dominée par Tesla et les chinois, et le CEO d'Apple ne semble pas non plus se préoccuper des problématiques de la gestion énergétique, qui seront pourtant des enjeux cruciaux durant la prochaine décennie !Ce passage à la nouvelle année est bien-sûr aussiet autres commentaires, qui font de ce site une vraie communauté active et passionnée. Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir à nous lire, que nous à vous faire vivre l'info, qu'elle soit écrite, en vidéo ou sur les réseaux sociaux.