Contrainte, Apple va ouvrir la NFC de l’iPhone en Europe (Apple Pay)

Une proposition d'Apple à l'étude

pour dissiper les craintes de la Commission en matière de concurrence

En quoi consiste la proposition d'Apple ?

proposé des engagements pour fournir aux développeurs tiers de l'Espace économique européen une option qui permettra à leurs utilisateurs d'effectuer des paiements sans contact NFC (...) séparément d'Apple Pay et d'Apple Wallet

grâce à un ensemble d'interfaces de programmation d'application (API)

Apple créerait les API nécessaires pour permettre un accès équivalent aux composants NFC

stocker en toute sécurité les identifiants de paiement

