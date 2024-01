SoundCloud débarque sur CarPlay, uniquement pour les abonnés

SoundCloud est disponible sur CarPlay

Formule payante obligatoire

pour le moment

Les amateurs de SoundCloud qui utilisent la plateforme pour écouter leurs titres et artistes préférés seront ravis d'apprendre que, si tant est qu'ils disposent d'un véhicule équipé. Attention toutefois, seuls les abonnés aux formules SouncCloud Go à 5,99 euros par mois ou SoundCloud Go+ à 9,99 euros par mois pourront réellement en profiter.Les utilisateurs gratuits verront bien l'application au sein de l'interface d'Apple, maispour pouvoir lancer cette version adaptée à l'interface de CarPlay. Le message précise toutefois que l'abonnement est nécessaire, ce qui laisse espérer un accès pour les utilisateurs de la formule gratuite par la suite.La mission première de SoundCloud est de permettre à tous les musiciens de mettre leurs créations en ligne et de permettre de publier des liens vers les titres sur n'importe quel site, afin de les rendre ainsi largement disponibles et favoriser la découverte.L'abonnement Go+ permet également de profiter de l'audio en haute qualité et d'intégrer leurs listes de lecture aux sein d'Apps tierces de DJIng.