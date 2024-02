Ce boitier permettant de profiter de CarPlay sans fil est à 75€ (-30€) !

Le boitier CarlinKit 5.0 pour CarPlay sans fil à 75€

Une mise en place simple

Bien que certains constructeurs semblent vouloir se passer de CarPlay à l'avenir, il reste extrêmement pratique d'utiliser certaines applications et l'interface du système Apple dans des véhicules plus ou moins récents. Grâce à la dernière version du boîtier CarlinKit,. Le fabricant indique que le boîtier est compatible avec de nombreux constructeurs pour des véhicules commercialisés à partir de 2017.Le boîtier CarlinKit 5.0 propose une connectivité via un port USB-C et peut être branché à l'aide des câbles fournis, qu'ils soient USB-A ou USB-C.. Une fois le boîtier connecté, il est nécessaire de l'apparier en Bluetooth avant de pouvoir profiter de CarPlay sans fil. Les mises à jour du firmware du CarlinKit peuvent être effectuées via Wi-Fi en saisissant une adresse dans le navigateur de l'iPhone. Le constructeur conseille de ne pas effectuer de mise à jour si le boîtier fonctionne correctement dès le départ.Actuellement,L'achat sur Amazon permet de tester le boîtier en toute tranquillité dans votre véhicule et de le retourner si nécessaire. Si vous avez eu l'occasion de vous procurer ce modèle (ou un équivalent d'une autre marque), n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.