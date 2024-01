Le nouveau CarPlay enfin en approche !

Mise à jour de son site web !

les annonces de véhicules à venir à la fin de 2023

les premiers modèles arrivent en 2024

Huit nouvelles applications en approche !

Un nouveau message quand on éteint CarPlay

• Auto Settings : pour gérer les iPhone jumelés et les paramètres du véhicule.



• Car Camera : pour la caméra de recul.



• Charge : pour les véhicules électriques (niveau de la batterie, l'état de charge, le temps restant jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée…)



• Climate : tout ce qui concerne la climatisation du véhicule (régler la température de la climatisation ou du système de chauffage, la vitesse du ventilateur, les sièges chauffants, le volant chauffant…)



• Closures : pour la fermeture et l’ouverture des portes (et peut-être d’autres signalétiques).



• Media : accès aux commandes des stations de radio, ainsi qu'à d'autres options multimédias



• Tire Pressure : pour la pression des pneus (ainsi que des avertissements en cas de basse pression, de haute pression et de crevaison).

Comme par hasard,pour confirmer que les premiers modèles de véhicules américains compatibles avec CarPlay nouvelle génération feront leurs débuts en 2024 (et non plus fin 2023 comme elle l'avait indiqué précédemment). Pour autant, elle n'a pas fourni de calendrier plus précis les concernant, ni indiqué quand la disponibilité serait effective dans d'autres pays.Dans une section CarPlay de nouvelle génération de son site Web, Apple a donc remplacéparLa première version bêta d'iOS 17.4 fait référence à, qui vont récupérer des informations depuis le système du véhicule. Il s'agit d'une approche plus détaillée, axée sur le véhicule et la conduite. Apple n'a pas indiqué si les fonctionnalités de ce nouveau CarPlay seront disponibles dans les véhicules existants ou pas., au vu du récent revirement d'Apple concernant son projet Titan (enfin ce qu'il était au début). D'après, Kevin Lynch -le responsable du projet depuis 2021- aurait finalement fixé pour 2028 la date de commercialisation d'un véhicule électrique, dans une démarche moins innovante mais plus grand public.