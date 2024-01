Urgences, l'app qui peut vous sauver la vie (et qu'Apple devrait racheter)

Urgences

J'ai créé ce programme poussé par un incident où j'ai vu des gens incapables de trouver le bon numéro d'urgence dans la panique. Cette expérience m'a montré l'importance vitale d'un accès rapide aux informations d'urgence

Avec Urgences 5, je veux non seulement fournir un outil d'urgence, mais aussi un compagnon quotidien de sécurité. Nous sommes juste au début de ce voyage. Je suis excité d'explorer les nouvelles possibilités et d'inviter nos utilisateurs à participer activement à ce projet.

L'app Urgences en détails

• Carte Interactive Étendue : Localisation des pharmacies, défibrillateurs, services de police, pompiers, hôpitaux et vétérinaires en Europe (prochainement monde).

• Gestes de Premiers Secours : Des guides faciles à suivre pour aider en cas d’urgence même sans connexion internet.

• Numéros utiles et personnalisés pour chaque situation d’urgences physiques, morales ou pratiques.

Fiche Médicale à mettre en fond d’écran pour un accès ultra facile et rapide.

