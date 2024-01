Près d'un milliard gagné par les utilisateurs de l'Apple Card !

Un milliard de gagné !

Un taux à 4,5% sur le compte épargne Apple!

Apple Savings

Pour rappel, l'argent est gagné à chaque achat effectué avec l'Apple Card. De même, Apple offre une remise de 3 % pour les achats Apple et les articles achetés auprès de certains partenaires tels que T-Mobile, Ace Hardware, Panera Bread, Walgreens et Uber. Tous les achats Apple Pay via l'Apple Card génèrent 2 % de remise, et tous les autres achats 1 %., et les détenteurs d'une carte Apple peuvent choisir de l'ajouter à la carte Apple Cash ou ils peuvent ou choisir de faire déposer leur argent sur... le compte d'épargne Apple lancé l'année dernière.. Quelques jours plus tard, soit le 5 janvier 2024 (histoire de fêter la nouvelle année),. Ce weekend, c'est une nouvelle hausse à 4.5% que les utilisateurs ont pu constater sur leur iPhone.Dénommé, le mécanisme s'articule autour d'unLes clients de Cupertino pourront y déposer leurs récompenses issues du cashback Daily Cash. L'opération s'effectuera de manière automatique, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis. Le compte serait géré via l'application Wallet sur l'iPhone. Pour le moment, le système reste bloqué aux Etats-Unis, sans aucune perspective en dehors des frontières....