Le compte épargne d'Apple passe à 4,5% !

De 4,25 à 4,5% en quelques mois !

Apple Savings

La fin du partenariat avec Goldman Sachs

. Quelques jours plus tard, soit le 5 janvier 2024 (histoire de fêter la nouvelle année),. Ce weekend, c'est une nouvelle hausse à 4.5% que les utilisateurs ont pu constater sur leur iPhone.Dénommé, le mécanisme s'articule autour d'unLes clients de Cupertino pourront y déposer leurs récompenses issues du cashback Daily Cash. L'opération s'effectuera de manière automatique, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis. Le compte serait géré via l'application Wallet sur l'iPhone. Pour le moment, le système reste bloqué aux Etats-Unis, sans aucune perspective en dehors des frontières....Les raisons derrière cette seconde augmentation ne sont toujours pas connues. Certains pourraient voir une volonté de la firme deface au futur divorce entre Cupertino et Goldman Sachs (qui n'intervient pas avant plusieurs mois).Rappelons que Goldman Sachs cherchait depuis plusieurs mois un moyen de sortir de cet accord. En effet si la carte est un(Apple Savings aurait enregistré plus d'un milliard de dollars de dépôt sur les quatre premiers jours de son lancement), ce n’est pas vraiment le cas pour la banque d’affaires, qui n'a fait que perdre de l'argent dans l'histoire.Pour le moment,. En revanche, plusieurs candidats sont pressentis au poste : Discovery, AMEX, Barclays ou Synchrony.D'un point de vue US, les deux premiers semblent être mieux placés étant à la fois une banque et un réseau. Le troisième a déjà été un partenaire d'Apple, même si la relation a été un peu mouvementée. Enfin le dernier n'apparait pas en privilégié, de par sa relation client un peu trop compliquée pour Apple.