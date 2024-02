Une App regroupant tous vos contenus, par les créateurs de Twitterrific

Project Tapestry par The Iconfactory

Une timeline chronologique universelle

Avec Project Tapestry, nous créerons une chronologie universelle pour toutes les données accessibles au public sur Internet. Un aperçu indépendant du service de votre paysage de médias sociaux et d’information. Dirigez l'application vers vos services et flux, puis faites défiler tout en un seul endroit pour rester à jour et choisir les sujets que vous souhaitez approfondir. Lorsque vous souhaitez interagir ou répondre, Tapestry vous permettra d'ouvrir automatiquement cette publication dans l'application de votre choix et d'y répondre. Tapestry n'est pas destiné à remplacer votre application Mastodon ou votre lecteur RSS préféré, mais plutôt à les compléter et à vous aider à déterminer sur quoi vous souhaitez concentrer votre attention

En 2023, tous les clients tiers de Twitter ont mis la clé sous la porte, contraints et forcés par les choix du réseau social. Pour la petite histoire, Twitterrific était un client très apprécié et ce depuis fort longtemps, au point que sa mascotte, l'oiseau bleu Ollie, a servi d'inspiration pour créer le logo de Twitter (désormais X). L'éditeur de Twitterrific,Avec Project Tapestry, The Iconfactory entend fournir, à la manière d'un lecteur RSS mais en plus poussé, capable également d'intégrer d'autres sources d'informations, des Apps tierces et des réseaux sociaux (ce qui est déjà plus ou moins possible avec certains lecteur RSS). Selon l'éditeur :Si l'originalité de cette proposition peut sembler un peu floue,(sur 92 521 demandés)