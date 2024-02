Un rare cliché de l'iPhone spécial pour les chercheurs en sécurité

Une rare image d'un iPhone du programme SRD

Security Research Device Property of Apple Inc

Property of Apple. Confidential and Proprietary. Call +1 877 595 1125

Apple Security Research Device Program

Le chercheur en sécurité Gergely Kalman a publié un cliché du kit Apple Security Research Device Program qu'il venait de recevoir, ainsi que de la note qui l'accompagne.. L'iPhone en question est un iPhone 14 Pro qui se distingue par la mentionsur l'écran verrouillé, ainsi que l'inscriptionsur le côté de l'appareil.Le portail officiel de Cupertino propose de remplir le formulaire permettant d'obtenir un Apple Security Research Device,. Pour rappel, le programme consiste à fournir des iPhone à la sécurité amoindrie afin que les chercheurs puissent trouver des failles ancrées dans les parties essentielles du système, tout en ayant un appareil le plus proche possible de celui des utilisateurs (pas de jailbreak). Ces appareils spéciaux sont prêtés pour un an aux chercheurs qui ont montré patte blanche et qui ont déjà détecté des failles au sein d'iOS.