Apple n'est pas contre un iPhone et un iPad pliables, mais...

Deux iPhone pliables en développement

Un cahier des charges impressionnant

Ces deux modèles seraient aux, bien loin d’une quelconque présentation.Apple aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.Une fois plié, il ne devra pas être trop épais par rapport aux produits actuels !Un autre problème sera aussi de placer des écrans extérieurs, une fois l’iPhone et l'iPad pliés.Enfin, on retrouve toujours les mêmes problèmes sur la durabilité de l’écran au niveau du pli, sans parler du prix final.Dans tous les cas, il ne faut pas attendre une quelconque révélation de la part de Cupertino. Avant de réellement espérer les voir apparaître au catalogue,Bref, rien n’est réellement attendu avant 2026, si tout va bien.