Mon coup de gueule 2023 : l'Apple Pencil USB-C ! (Laurence)

Une déception dès l’unboxing

Designed by Cupertino

Cachez ce port USB-C que je ne saurais voir

Des fonctions essentielles... absentes !

Sensibilité à la Pression

Touchez deux fois

Un Apple Pencil au rabais !

Comme tous les produits, l' Apple Pencil USB-C arrive dans une boite sobre et élégante, rappelant un plumier.A l’intérieur, se trouvent juste le stylet et une nomenclature classique. A 95 euros, on a l’impression qu’Apple fait des économies de bout de chandelle. Pour ce prix, je pense qu’elle aurait largement pu glisser un mini câble USB-C pour charger ou jumeler le stylet. Mais la firme estime sans doute que vous n’avez qu’à utiliser celui de votre iPad.Même si la pointe ne s’use pas trop, elle avait largement la place d’en ajouter. Mais là encore il faudra aller en acheter, non pas à l’unité, mais par pack de 4 à 25 euros Avec les nouvelles normes européennes, Apple va devoir, mais ce stylet aurait pu être tellement mieux. Le mécanisme de cliquet est assez intéressant puisqu'il cache le port. En revanche, il est impératif d'avoir toujours sur soi un câble compatible pour pouvoir le recharger ou le jumeler, puisqu'Apple a décidé de doter son stylet d'un port USB-C femelle et non mâle.A l'usage, il y a encore des cas de désolidarisation inopinée et il n’y a rien de plus rageant que de dessiner et de s'apercevoir que son stylet n’est plus synchronisé. Si vous n'avez pas de câble sous la main : l'aventure s'arrête là...Finalement,. On peut se demander pourquoi la firme californienne n’a pas juste modifié cette première génération en la dotant simplement d’un port USB-C.En effet, certains ont pu noter ma mésaventure avec le port USB-C (irrésolue à ce jour) dont un morceau est parti au bout de 10 jours et une seule charge !: la. Il n'y a pas non plus de, qui permet de switcher entre deux outils. En revanche, il propose la fonction de Survol de l’Apple Pencil, mais pour cela il faudra disposer d’un iPad Pro M2 alors que le stylet se destinerait plutôt à l' iPad 10 Au bout de quelques jours passés à crayonner sur mon iPad Pro M2 , les différences sont flagrantes au niveau du dessin ou de la calligraphie.La version USB-C offre un trait un peu plus épais et brut, qu’il n'est pas possible de moduler. En pratique, cela peut avoir des résultats très intéressants pour unmais les utilisations pratiques sont plus limitées. Ainsi, il est difficile d’obtenir toutes les nuances que l’on souhaiterait dans des colorisations plus complexes, à moins d'y passer un temps infini.J'exagère peut-être un peu, mais pas tant que cela. La seule chose que l'on peut doser, c'est l'inclinaison pour avoir un trait plus ou moins large -ce qu'on peut régler avec les paramètres des applications.Après plusieurs semaines, je ressens la même expérience dans toutes les applications de dessin, quel que soit le pinceau.Peut-être s'en servir comme d'une souris pour certaines applications bureautique. Voire le laisser au bureau comme solution de secours (on ne sait jamais).Pour ce prix et ce résultat, ce n'est clairement pas mon Apple Pencil du quotidien.