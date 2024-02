Le créateur de Wunderlist présente sa nouvelle App Superlist !

Petit retour sur feu Wunderlist

Petit rappel des faits pour mieux comprendre le contexte de la sortie de Superlist.La firme de Redmond s'est alors appuyé sur cette base pour créer l'application Microsoft To Do (fonctionnant sur la plate-forme maison Azure plutôt que sur Amazon Web Services), et avait annoncé son intention d'arrêter le logiciel originel une fois toutes les fonctionnalités disponibles au sein de To-Do., au grand dam des utilisateurs de l'application, et malgré la proposition de rachat de la part de son créateur, Christian Reber.Que les fans se rassurent, Christian Reber a œuvré dans l'ombre (il avait annoncé l'arrivée de Superlist en mai 2020 lors de la fermeture de Wunderlist) et. L'application permet de lister les tâches à effectuer au sein d'une interface soignée, afin de. Superlist propose une intégration poussée avec de nombreuses applications et services (dont ceux de Microsoft), etafin de disposer de fonctionnalités plus poussées, du partage illimité des listes de tâches, de l'intégration de davantage de services (Slack, Github, Linear et Figma), et de plus de stockage.Le programme nécessite 84,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPod touch, iPad sous iOS/iPadOS 14.0 minimum. Superlist est également disponible sur Mac et Android, ou sous la forme d'une Web App.