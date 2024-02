Apple va-t-elle vraiment lancer un iPhone pliable ?

Ce marronnier...

Deux iPhone pliables en développement

Apparemment les fournisseurs des écrans pliables n'auraient pas réussi à satisfaire les exigences d'Apple. C'est en effet ce que suggère, sur Weibo (hop, on sort les gants et les pincettes). Aussi loin que l'on remonte, Apple aurait commencé à s'intéresser à ce type de dalle depuis 2016.On ne sait pas exactement là où le bat blesse. Toutefois, au regard duUn autre problème sera aussi de placer des écrans extérieurs, une fois l’iPhone plié.Enfin, on retrouve toujours les mêmes problèmes sur la durabilité de l’écran au niveau du pli, sans parler du prix final.Selon une information ayant filtré récemment des chaines d'approvisionnement, le Sud-Coréen aurait tenté d'aménager ses chaines de production en prévision des premiers produits pliables d'Apple. Pour autant, rien ne semble avancer.Il y a à peine une semaine, les conversations semblaient plus optimistes.Ces deux modèles seraient aux, bien loin d’une quelconque présentation.Apple aurait ainsi commandé des pièces et composants à ses sous traitants asiatiques, pour un appareil pliable de deux tailles différentes, en privilégiant celle d'un iPad mini de 8 pouces.