iPhone 15 : Apple double la durabilité de la batterie !

Jusqu'à 1000 cycles de charge ?

conditions idéales

Comment préserver sa batterie ?

. Dans un document de support mis à jour, elle indique que les batteries de l' iPhone 15 , de l' iPhone 15 Plus , de l' iPhone 15 Pro et de l' iPhone 15 Pro Max sont conçues pourpar rapport aux 500 cycles de charge annoncés pour tous les anciens modèles.En effet, la firme californienne écrit que ces chiffres correspondent à des! De charge ? D'utilisation ? Elle ne précise rien, pas plus que les paramètres de réalisation de ces tests. Elle a juste ajouté qu'elle continuait d'apporter des améliorations aux composants de la batterie de l'iPhone et à son système de gestion de l'alimentation via iOS.A hauteur d'un cycle de charge par jour,(enfin à la louche, 2 ans et 9 mois), ce qui correspond plus ou moins au cycle moyen de renouvellement du produit (et à sa revente).Dans l'application Paramètres de l'iPhone, iOS propose un onglet Batterie, qui offre plusieurs informations et personnalisations. On peut modifier l'affichage de certaines données (pourcentage, mode économie, état de santé de la batterie et recharge). Apple propose également des données sur le niveau de charge, l'activité et l'utilisation en fonction des applications (pratique pour voir quelles sont les plus énergivores) sur les 24 dernières heures ou les 10 derniers jours.