Bouygues Telecom veut s'offrir La Poste Telecom (mais à quel prix !)

Presqu'un milliard !

Bouygues Telecom se réjouit de cette opération et de ce projet de partenariat avec La Poste. Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourra accroître sa base de clients et se renforcer dans le Mobile et dans le Fixe en s’appuyant sur le réseau de distribution de la Poste sur tout le territoire. Bouygues Telecom apportera à La Poste Mobile son expertise et la qualité de ses infrastructures Fixe et Mobile, sur lesquelles La Poste Mobile pourra s’appuyer pour continuer son développement , a précisé Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom.

une opération sous conditions !

une réflexion sur l'évolution du capital

D'après un communiqué, l'accord prévoitde sa filiale La Poste Telecom, 1er opérateur virtuel du marché français (détenue à date à 51% par le groupe La Poste et à 49% par SFR), mais aussi dassociant le groupe La Poste, La Banque Postale et La Poste Telecom.Toutefois, cette opération comprend quelques points à nuancer. Elle prévoit un montant total de, mais ce prixen fonction du calendrier de réalisation de l'opération. Enfin, elle ne pourra se faire qu'avec l', qui dispose d'un droit de préemption lui permettant de racheter les parts en vente en priorité et faire capoter l'opération.Ensuite, il existe d'autres formalités à accomplir. Certaines sont évoquées dans le communiqué, comme l’obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès des. Ou encore la consultation desEn pratique, La Poste avait annoncé mi-janvier avoir entaméde sa filiale. Lancée il y a treize ans, elle constitue, derrière Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.