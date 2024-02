Le permis de conduire numérique est disponible en France !

Pas trop tôt !

Maëlys-Gaëlle a aussi le permis !

très largement demandée par les Français

le permis dématérialisé sera beaucoup plus efficace bien sûr pour lutter contre les usurpations d'identité, mais aussi si vous perdez cette pièce

le physique et le digital vont coexister

La prochaine étape est de numériser son certificat d'immatriculation, c'est la fameuse carte grise qu'on a souvent perdue ou détériorée. Sa dématérialisation servira notamment à sécuriser la vente d'un véhicule

Comment enregistrer son e-permis ?

. Enfin ! Il n'est donc plus nécessaire de disposer de son permis en version papier, votre smartphone pourra tout à fait faire l'affaire en cas de contrôle.En effet, le dispositif a été-le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir. Son déploiement à l'ensemble du territoire, qui était prévu pour début 2024, est désormais possible.avant de rajouter queEntre autres précisions, il rajoute qu. De même que la version dématérialisée ne remplace pas, mais complète le dispositif. Enfin, le autres documents liés au véhicule ne devraient pas tarder à basculer.Pour avoir son permis dématérialisé, il y a toutefois: posséder(pour les autres, il faudra attendre de la renouveler). Si vous en possédez une, le procédé est fort simple : il faut ouvrir l'application pour installer votre e-permis et suivre les étapes à l'écran.En effet, pour cela, il faudrait qu'Apple ouvre encore un peu son système, ce qu'elle rechigne à faire (et puis il faut attendre de faire passer la pilule du DMA !).En effet, pour dégainer son iPhone et prouver son identité,. Lancée depuis août 2021,, nécessaires pour assurer un minimum de sécurité et éviter toute usurpation d'identité, notamment sur internet.Premièrement, il faut scanner sa carte avec son iPhone . Les plus méfiants pourront se passer de cette étape et rentrer directement les chiffres d'identification à côté de sa signature. Deuxièmement, il faudra lire la puce de sa carte -ce qui n'est possible qu'avec un smartphone avec une fonction NFC (à partir de l'iPhone 7).Troisièmement,Pour l'heure, France Identité permet de créer des justificatifs d'identité à usage unique ou encore de se connecter via FranceConnect. La carte est dans l'application et ne va pas se loger dans l'enclave de sécurité / Wallet.