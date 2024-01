L'exercice FR-Alert tsunami a raté chez les abonnés Free Mobile

Un exercice non concluant

certains mobiles n’ont pas le paramètre des FR -Alert: test/exercice activé par défaut

Rappel du dispositif FR-Alert

afin de la prévenir des comportements à adopter pour se protéger

- événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique... ;

- accidents biologiques, chimiques, nucléaires : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire... ;

- dangers sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire... ;

incidents technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, - accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel... ;

- événement grave de sécurité publique, attentat terroriste.

Comment paramétrer ses alertes

Pour activer / désactiver les alertes sur votre iPhone :

1. Accédez à Réglages > Notifications sur votre iPhone.

2. Faites défiler jusqu’au bas de l’écran.

3. Sous FR-ALERT, activez ou désactivez les alertes. Lorsque vous activez une alerte pour votre iPhone, elle l’est également pour votre Apple Watch.

. Il s'est déroulé dans les neuf départements du pourtour méditerranéen : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Corse et Corse-du-Sud. En pratique, une notification a été envoyée sur les téléphones portables des 7,6 millions d'habitants.Si tout s'est bien déroulé chez les clients d'Orange, SFR et Bouygues,, comme le montrent les réactions sur les réseaux sociaux. De son coté, l’opérateur a reconnu cette situation et est en cours d'analyse pour ce qu’il s’est passé : téléphones non paramétrés (). Sur les iPhone, le système d’alerte est activé par défaut. Mais le problème peut aussi venir de téléphones trop anciens et non compatibles. Malheureusement ces pistes ne peuvent justifier l'ampleur des fails...D'après la communauté Free,, des blocs de ressources radios contenant des informations de contrôle). Apparemment, le SIB12 -qui transmet les informations sur le système d’alerte mobile commercial- n’est pas émis par Free sur le réseau...Et régulièrement, des exercices sont lancés afin de sensibiliser / familiariser les personnes et ne pas les prendre de court le jour venu.. Cette dernière apparait dès lors que l'on se trouve dans une zone de dangerSi l'on se trouve dans l’une des zones concernées par un danger imminent, on va recevoir une, et ce, même si votre téléphone portable est en mode silencieux. Notons que le système peut aussi passer par des SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS).Régulièrement,(le message est identifié en tant que tel pour ne pas faire paniquer les gens), autant pour roder le système, qu'entrainer les personnes à ce type de communication.Quoiqu'il en soit,(par exemple si vous ne voulez pas des alertes tests).Notons qu'elles peuvent s'afficher sur votre iPhone ou votre Apple Watch jumelée. Dans certains cas, cela peut être aussi le cas pour une montre configurée pour un membre de votre famille.