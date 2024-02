Besoin d'un meilleur éclairage ? La Ring Light d'Elgato à son prix le plus bas !

L'Elgato Ring Light à 149€

Compatible Mac, iPhone et iPad

Avec le Ring Light, le fabricant vient épaissirLa boite contient-une pour l'anneau lumineux et une avec pas de vis 1/4 de pouce pour l'appareil photo/smartphone ( 2 kg max) à fixer en son centre- l'anneau LED de 44 centimètres de diamètre et une alimentation.La pince de la fixation est robuste et permettra un maintien satisfaisant pendant les prises de vues. Le Ring Light embarque (comme les Key Light et Key Light Air)par pas de 200K.Il sera possible de faire varier les paramètres d'éclairages (luminosité et température) manuellement via les deux boutons ou, Android et PC. Le tout est également compatible avec le Multi Mount et la pratique gamme Stream Deck de la firme.