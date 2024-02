iPhone : comment Apple est passée de l'encoche à la Dynamic Island !

De l'encoche à la Dynamic Island

Depuis l'iPhone X lancé en fin 2017 (qui avait également étrenné Face ID), les smartphones d'Apple se reconnaissaient au premier coup d'œil grâce à cette fameuse encoche, moquée par certains lors de sa sortie, mais qui se faisait assez vite oubliée à l'usage. Puis en 2022,Cettedissimule en fait les perforations de la dalle pour la caméra frontale et les éléments nécessaires pour Face ID.Avec la Dynamic Island, Apple tentait de(les perforations de la dalle)En effet, ce nouvel élément d'interface(la dalle OLED permet d'éteindre les pixels autour des perforations),. Il est même possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre encore l'affichage et profiter de davantage d'éléments, endossant ainsi un nouveau rôle actif dans l'expérience utilisateur.Si la petite pilule a fait ses débuts en étant réservée aux iPhone 14 Pro et Pro Max . Ne nous y trompons pas,, tout comme l'encoche, permettant de reconnaitre un iPhone au premier coup d'œil, à une époque où tous les smartphones tendent à se ressembler.Avant d'arriver au concept final que nous retrouvons sur nos iPhone,. Nos confrères de MacRumors ont pu recueillir des informations provenant de sources au sein d'Apple, afin de proposer des visuels des pistes de travail ayant mené à la Dynamic Island.Ainsi, en conservant l'encoche dasn un premier temps, les équipes ont eu l'idée. Cette encoche latérale disparaissait alors totalement lorsqu'elle n'était pas utile. Une autre piste consistait à cacher l'encoche en é. Cette option aurait permis d'offrir une meilleure autonomie (toute la partie supérieure n'étant pas), mais réduisait d'autant la taille utilisable de la dalle.Une fois le concept affiné et plus proche de ce que l'on connait actuellement,. En effet, Apple aurait envisagé d'afficher en permanence une pilule avec une surface plus importante. Le cliché ci-dessus montre les différents concepts envisagés, dont ces pilules plus massives affichant différentes icônes, ou encore la possibilité, finalement rejetée, d'afficher la durée d'un appel en cours en étirant la pilule sur le côté droit.A l'avenir,(cela existe déjà chez les concurrents), mais il faudra pour cela attendre que la technologie permette d'obtenir un résultat au moins aussi satisfaisant que ce que proposent actuellement les iPhone, ce qui pourrait prendre quelques années., il reste à savoir quelle astuce Apple mettra alors en place pour que l'on puisse facilement différencier ses iPhone du reste de la production.