A quoi ressemble le nouveau bouton de l'iPhone 16 ?

Dans une nouvelle publication, le site-qui a plutôt de bonnes infos- dévoile des. A priori sa taille serait équivalente à l'actuel bouton latéral et serait situé harmonieusement à l'opposé.Il devrait prendre la place de l'antenne mmWave pour les iPhone US (cette dernière serait basculée sur l'autre tranche sous les boutons volume).Celui-ci devrait être en mesure de, photo ou vidéo. D’après Mark Gurman, il pourrait enregistrer une vidéo, mais également zoomer et dézoomer en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite ou encore faire une mise au point sur un sujet.Cette rumeur a un peu plus de crédit que la précédente, reprise par le leaker Majin Bu, qui a vu plusieurs de ses informations confirmées par le passé. On notera également la présence du module en forme de pilule dans les fichiers CAD.Physiquement, la prochaine génération sera plus grande et tant pis pour celles et ceux qui ont de petites mains !-ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo et Ross Young.91mobiles précise égalementavec l'iPhone 16 Pro mesurant 149,6×71,4×8,4 mm par rapport à l' iPhone 15 Pro mesurant 146,6x 70,6×8,25 mm. L'écran devrait passer de 6,1 pouces à 6,3 pouces.