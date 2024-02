Les iPhone 17 auraient enfin des écrans ProMotion et toujours allumés !

ProMotion et écran toujours allumé pour les iPhone 17

Actuellement, Apple étage sa gamme entre les iPhone de base et les versions Pro en offrant, entre autres,(taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, contrer 60Hz fixe pour les modèles de base)(Always-on dans la langue de Tim Cook). Ce dernier point permet d'afficher en permanence des informations sur l'écran de l'iPhone, comme un fond d'écran, l'heure, ou encore des widgets. Il est envisageable de désactiver cette fonction, et de réduire les éléments affichés, comme en choisissant uniquement l'heure sur un fond totalement noir.. cette dernière se déclenche lorsque l'iPhone est à l'horizontal et en charge, permettant d'utiliser le smarpthone comme un réveil tout en affichant divers éléments, comme les événements du calendrier, des photos, ou encore des widgets.Selon les informations de nos confrères coréens de The Elec (permettant d'offrir la fonction écran toujours allumé sans trop réduire l'autonomie, une technologie plus avancée et plus coûteuse que les dalles OLED LTPS des iPhone 15 , et certainement des prochains iPhone 16 Les écran dépassant les 60Hz sont très communs sur les smartphones Android, et vraiment confortables au quotidien, et, il faudra alors qu'Apple offre. Actuellement, en sus du ProMotion et des écrans toujours allumés, les iPhone Pro proposent une puce plus puissante, de meilleures capacités en photo et vidéo, un châssis (plus ou moins) en titane, ou encore un port USB-C plus rapide.