Switcher d'un Android vers un iPhone ! Oui mais pas trop cher...

Trop cher !

Une analyse récente du(CIRP) révèle que les switchers représentent une part notable des acheteurs d' iPhone Mais une autre tendance se profile car ces derniers préféreraient se tourner vers d'anciens modèles d'iPhone (moins chers) plutôt que vers les derniers modèles. Les données, qui couvrent la période de janvier à décembre 2023, indiquent que 29 % des switchers auraient acquis un iPhone SE , un iPhone 12 ou un iPhone 13 Même s'ils ont été moins enclins à dépenser plus,. Ainsi, 37 % des switchers Android auraient opté pour un iPhone 14 un iPhone 15 Pro et Pro Max en 2023.. La première raison est totalement financière, de nombreux smartphones Android sont moins chers qu'un iPhone (récent ou pas), et la transition peut s'avérer plus douloureuse pour le portefeuille. Autre point, les personnes vont opter pour un iPhone pour profiter de certaines fonctions comme iMessage et FaceTime, ou encore des offres de services qui ne nécessitent pas l'iPhone le plus récent -et le plus cher.