Le support d'iPhone Belkin avec Magsafe pour l'Apple TV 4K est dispo !

Un nouveau support pour faciliter ses visio

Disponibilité

Depuis l'automne dernier, il est possible de passer des appels audio ou vidéo entrant ou transférer un appel en cours depuis son iPhone ou son iPad , et ce, via son Apple TV 4K (2e génération ou modèle ultérieur).L'accessoire facilite également les appels vidéo avec l'iPhone et une Apple TV 4K avec des applications comme Zoom et Webex. Celui-ci se veut, et peut s'installer directement sur l'écran, sur le mur (au dessus ou en dessous) mais aussi se poser simplement sur une table.L'accessoire est compatible MagSafe; Il est donc doté d'aimant puissant pour y poser sans crainte son iPhone (et surtout sans se demander s'il va tomber et se briser au passage).