L'iPhone SE 4 se précise ! (taille, poids, écran...)

Avec l’arrêt des iPhone mini, certains avaient craint pour l’avenir du petit iPhone, car! Certains veulent juste un iPhone récent, pas trop grand pour téléphoner ou prendre quelques photos ! Seulement, l'iPhone SE 4 devrait être doté d'une dalle de 6,1 pouces -a priori fournie par BOE.Jusqu'à présent, trois firmes étaient en discussion (Samsung Display, BOE et Tianma) pour fournir les panneaux OLED. Mais d'après. Pourtant il était pressenti comme favori, étant donné qu'il était en charge des écrans OLED de l'iPhone 14 et qu'il aurait pu puiser dans le stock existant.Mais les raisons financières auraient apparemment pris le dessus,. Tianma n'étant pas en mesure de satisfaire les exigences premium de Cupertino, BOE semble bien parti pour remporter la majorité des commandes, si ce n'est la totalité.Récemment,ont confirmé certaines rumeurs en cours. Les documents montrent un appareil de taille similaire à celle de l'iPhone 14 !Pour rappel, l' iPhone 14 présente les mesures suivantes : Longueur : 146,7 mm - Largeur : 71,5 mm - Epaisseur : 7,80 mm - Poids : 172 g. Quant à lui, l'iPhone SE 3 se veut plus petit et plus svelte : Longueur : 138,4 mm - Largeur : 67,3 mm - Épaisseur : 7,3 mm et Poids : 144 g.Selon une précédente rumeur,d’environ 7 grammes, soit un poids total 165 grammes. Cette baisse sur la balance serait dû à la conception avec une caméra unique.Au menu, il serait également question pour lui d’intégrer! Certains ont même évoqué un objectif photo en 48 MP (il aurait déjà un nom de code,) mais cela ferait alors grimper le prix de l'iPhone low-cost de manière conséquente.Sur les fichiers CAD,, ce qui semble assez logique vu que ce dernier vient tout juste d’arriver sur les iPhone Pro.L'iPhone SE 4, également connu sous l'identifiant D59 et ayant pour nom de code, devrait abandonner le design vieillissant de l'iPhone 8 (iPhone SE Gen 2 et 3) pour. Bye bye les arrondis et bonjour le châssis droit et les bords plats.Mais le petit iPhone ferait beaucoup plus que d’emprunter le look de la génération de 2022,. C’est en effet ce que suggèrent différents documents et prototypes (qui se seraient égarés). Ces derniers mentionnent. Il s’agirait alors d’une belle amélioration au niveau de sa capacité -et forcément de l’autonomie.Précédemment, Ming-Chi Kuo s'était également penché sur la question du retard de l'iPhone SE 4.En pratique, l'analyste précise que cette décision pourrait s'expliquer au regard des(enfin entrée de gamme chez Apple), comme l' iPhone SE 3 , l' iPhone 13 mini ou encore l' iPhone 14 Plus Parmi les autres contraintes, l'analyste souligne aussi les coûts pour fabriquer ce nouvel iPhone.Dans ces conditions, Cupertino pourrait égalementpour l'iPhone SE 4. Mais il est certain que la réduction de certains coûts de développement aiderait