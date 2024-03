Free Mobile corrige enfin le problème de double authentification !

La double authentification chez Free Mobile

La nouvelle option salvatrice

Petit rappel, auparavant,(qui est distinct de l'espace abonné Freebox). Depuis janvier 2024, lorsque vous vouliez vous connecter à votre espace abonné, Free vous envoyait un sms sur le numéro de mobile lié à votre compte qu'il fallait ensuite renseigner avant de pouvoir accéder au service.Free n'avait toutefois, que ce soit parce que la SIM était installé dans un autre périphérique, comme un routeur, ou tout simplement parce que l'utilisateur n'avait pas accès à son smartphone (appareils endommagé, volé ou perdu, SIM non fonctionnelle et autres possibilités). Les utilisateurs dans cette position ne pouvaient donc pas se connecter à leur espace abonné, seule solution permettant de modifier les options et de gérer le compte.Devant les nombreux appels reçus par l'assistance au 3244 (qui n'était dans un premier temps même pas au courant de la nouvelle méthode de double authentification), Free propose enfinque le numéro de téléphone lié à l'abonnement.Cela aura donc pris quelques mois, mais Free a fini par réagir et améliorer le système de double authentification de son espace abonné, pour une raison ou pour une autre. Merci Free.Améliorer la sécurité des comptes est forcément un plus pour l'utilisateur. Les systèmes de sécurité mis en place sont pertinents, la plupart du temps, mais parfois plus contraignants pour les utilisateurs que pour les éventuels esprits malveillants.