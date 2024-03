Freebox Ultra : profitez du 10GbE via l'adaptateur gratuit de Free (+solution Freebox Delta) !

Freebox Ultra : un adaptateur pour le 10GbE en RJ45

Un adaptateur SFP+ vers RJ45, ici le modèle 10Gtek

Un adaptateur fourni gratuitement aux abonnés

Notre premier essai sur la Freebox Ultra

Le SFP+ RJ45 est mis à disposition dans le cadre de votre abonnement. Il devra être restitué en cas de résiliation de votre offre Freebox (en cas de non restitution une indemnité forfaitaire de 30€ vous sera facturée).

La Freebox Ultra de la rédaction avec l'adaptateur en place

Si la Freebox Delta proposait déjà un réseau en 10GbE, il fallait pour cela acheter du matériel supplémentaire car(environ 50 euros). Il fallait alors obligatoirement étoffer votre configuration avec un boitier convertisseur disposant de l'alimentation nécessaire (environ 110 euros) ou un switch avec les ports SFP+ et RJ45 adéquats.Avec la Freebox Ultra (dont vous pouvez retrouver nos premiers tests de débits en 8Gb/s symétrique et le matériel utilisé pour le 10GbE ), la mise en place d'un réseau en 10GbE a été simplifiée et son coût réduit. En effet, le port SFP 10G à l'arrière de la box permet de profiter du 10GbE avec un simple adaptateur. Mieux,Si. De même, l'adaptateur devra être restitué en cas de résiliation de l'offre, comme indiqué clairement sur le site.(il nécessite un câble DAC SFP+, mais est fourni avec les adaptateurs SFP+ vers RJ45 nécessaires, pas besoin de les acheter en sus). Si vous avez opté pour la Freebox Ultra et que vous voulez disposer de votre propre adaptateur sans avoir à le rendre lors de la résiliation de l'offre, le modèle 10Gtek ci-dessous fera parfaitement l'affaire. Pour profiter d'un réseau 10GbE efficace en RJ45, il faudra bein penser à vous procurer les câbles adéquats (Cat.6 minimum, voire du Cat.7 pour des distances supérieures à 55 mètres).