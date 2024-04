Le cube 3-en-1 MagSafe d'Anker à son prix le plus bas (-24%) ! Parfait pour l'écosystème Apple !

Un chargeur 3-en-1 pratique et compact

Adaptateur secteur 30W fourni

Les accessoires Anker sont souvent de bonne facture. Pour preuve,Ce chargeur est certifié MagSafe, ce qui permettra de profiter d'une charge sans fil à 15W pour les iPhone 12/13/14/15 (12W pour les iPhone 12 et 13 mini), que ce soit en orientation portrait ou paysage (pratique pour le mode En veille d'iOS 17).En sus,(6 x 6 x 6 centimètres pour 438 grammes, ce qui offrira une bonne stabilité une fois l'iPhone en place) et permettra de recharger des AirPods (ou tout autre appareil assez compact et compatible charge sans fil) sur la partie supérieure du cube une fois le support MagSafe déplié, ainsi qu'une Apple Watch via un galet magnétique escamotable.Le chargeur Anker sera donc pratique en déplacement et permettra de charger simultanément trois périphériques et d'économiser ainsi un peu de place dans les bagages.permettant de profiter de la charge rapide MagSafe à 15W dès la sorite de la boîte.