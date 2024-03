Deux nouveaux supports intéressants pour Mac et iPhone sur l'Apple Store !

Un support Belkin pour iPhone qui suit vous mouvements à 360° !

Le nouveau support Belkin Auto-Tracking Stand Pro met à profit le framework DockKit, une nouveauté d'iOS 17 permettant aux accessoires d'utiliser l'analyse et le suivi du sujet du système. A l'image de la fonction Cadre centré,L'appairage se fait via NFC et le support est compatible MagSafe, permettant non seulement de maintenir l'iPhone en place, mais également de le recharger à 15W.L' Auto-Tracking Stand Pro est livré avec une alimentation de 30W et peut fonctionner en filaire grâce à un port USB-C. Un bouton permet d'activer/désactiver le suivi (une LED indique l'activation du système), et. Le support fonctionne avec de nombreuses applications, dont FaceTime, Instagram, TikTok, ou encore WhatsApp.Twelve South dispose déjà de plusieurs supports pour ordinateurs portables au sein de son catalogue avec les Curve, Curve SE, Curve Flex, HiRise, ParcSlope, ou encore BookArc.(le Mac fermé, relié à un écran, un clavier et une souris ou un trackpad externes). Le BookArc Flex se distingue par sa conception reliant deux arches en aluminium avec une structure en tissu. Le support se met en place et vientle Mac lorsque le poids de ce dernier s'applique sur les bandes de tissu.Le BookArc Flex dispose de patins sur les parties métalliques afin de prendre soin de la machine qui lui est confiée et de ne pas la rayer., du MacBook Air 13 pouces au MacBook Pro 16 pouces, et avec tous les ordinateurs mesurant moins de 2,54 cm d'épaisseur (1 pouce).Ce BookArc Flex pourra convenir à ceux qui utilisent souvent leur Mac portable connecté à un écran externe et(par exemple en le plaçant derrière le moniteur).