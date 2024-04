Les chargeurs 3-en-1 et batteries Qi2 d'Anker déjà en promo ! Aussi puissants que le MagSafe !

Qu'est-ce qui le Qi2 ?

Notre norme garantit aux consommateurs que leurs appareils sont sûrs, efficaces et interopérables avec d'autres marques. Qi2 sera la norme mondiale pour la recharge sans fil et fournira aux consommateurs et aux détaillants cette assurance

Les premiers chargeurs prenant en charge la norme Qi2 (prononcezpour briller en société), également appelée Qi v.2.0 dans le document officiel du Wireless Power Consortium,. Les grands accessoiristes comme Anker, Belkin et bien d'autres sont sur les rangs afin d'offrir aux utilisateurs la charge sans fil à 15W avec un alignement assuré par des aimants (cela vous rappelle un truc ? C'est normal, nous le verrons plus bas).Pour rappel,(pour Wireless Power Consortium). Le consortium a ainsi intégré un profil magnétique de charge sans fil au standard Qi2 permettant d'aligner de manière optimale le chargeur sans fil et l'appareil à recharger grâce à des aimants.. Les accessoiristes n'auront pas à payer la certification MagSafe à Apple et devraient donc pouvoirLe nouveau modèle MagGo 3-en-1 d'Anker propose donc(comme le MagSafe) les iPhone 13 14 et 15 sous iOS 17.2 minimum (les iPhone 12, pourtant compatibles MagSafe, ne sont pas cités), contre 7,5W pour le chargeurs sans fil Qi de la génération précédente.Ce chargeur permettra égalementavec les iPhone compatibles étrenné avec iOS 17.Le modèle 3-en-1 d'Anker se distingue en proposant également un tapis de charge 5W sur la partie horizontale, parfait pour des AirPods ou tout autre appareil assez compact pour y prendre place, ainsi(à partir de la Series 7).Autre avantage de taille (^^),(8,9 x 6 x 2,48cm pour 195 grammes) et de faciliter le transport. Le chargeur est doté d'un système de dissipation de la chaleur s'appuyant sur le graphème et l'aluminium pour garantir une charge à 15W en continue, ainsi qu'un processeur ARM Cortex-M0 32 bits et un algorithme d'intelligence artificielle afin d'optimiser la charge et de garantir la sécurité des appareils qui lui sont confiés.livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m (un des connecteurs USB-C est coudé car le port d'alimentation est situé sur le côté du chargeur)Anker proposent également dans sa gamme MagGo. Le premier dispose d'une capacité de 6 000 mAh et d'un système permettant d'orienter le smartphone pendant la charge, et le second d'une capacité de 10 000 mAh, d'une béquille et d'un petit écran indiquant l'autonomie restante.Enfin,avec le modèle MagGo Pad dont la compatibilité Qi2 permettra de proposer une puissance de 15W, tout comme celui de Cupertino.