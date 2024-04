Qu'attendre de l'iPhone SE 4 ?

Concept iPhone SE 4

Source Instagram @ planshet_73

Aujourd'hui, leNguyen Phi Hung se penche sur la taille du smartphone qui serait de plus en plus grand : 148,5 mm x 71,2 mm x 7,8 mm.. Pour rappel, l' iPhone 14 présente les mesures suivantes : Longueur : 146,7 mm - Largeur : 71,5 mm - Epaisseur : 7,80 mm - Poids : 172 g. Quant à lui, l'iPhone SE 3 se veut plus petit et plus svelte : Longueur : 138,4 mm - Largeur : 67,3 mm - Épaisseur : 7,3 mm et Poids : 144 g.Pour le reste, on est assez proche des précédents bruits de couloir, hormis sur point. Le leaker semble penser que le SE 4 tiendrait plus de l'iPhone 13 que du 14.L'iPhone SE 4, également connu sous l'identifiant D59 et ayant pour nom de code, devrait abandonner le design vieillissant de l'iPhone 8 (iPhone SE Gen 2 et 3) pour. Bye bye les arrondis et bonjour le châssis droit et les bords plats.Selon une précédente rumeur,d’environ 7 grammes, soit un poids total 165 grammes. Cette baisse sur la balance serait dû à la conception avec une caméra unique.Au menu, il serait également question pour lui d’intégrer! Certains ont même évoqué un objectif photo en 48 MP (il aurait déjà un nom de code,) mais cela ferait alors grimper le prix de l'iPhone low-cost de manière conséquente.Sur les fichiers CAD,, ce qui semble assez logique vu que ce dernier vient tout juste d’arriver sur les iPhone Pro.Mais l'iPhone SE 4 ferait beaucoup plus que d’emprunter le look de la génération de 2022,. C’est en effet ce que suggèrent différents documents et prototypes (qui se seraient égarés). Ces derniers mentionnent. Il s’agirait alors d’une belle amélioration au niveau de la capacité -et forcément de l’autonomie- du petit smartphone.