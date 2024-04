L'étonnant succès des navigateurs tiers sur l'iPhone (merci le DMA) !

Les utilisateurs, ces infidèles de Safari !

Une présentation toujours à l'avantage d'Apple ?

le processus est tellement compliqué qu'il est plus facile pour (les utilisateurs) de choisir Safari ou potentiellement un autre nom connu

Dernier bénéficiaire en date,Ce bond s'est déroulé en grande partie en France, en Belgique (croissance x 3), en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède (2,5 plus), et au Danemark, en Italie et en Pologne (plus du double).En mars, on apprenait queLe navigateur a en effet signalé une forte augmentation des installations sur l' iPhone , avec un pic depuis le 6 mars 2024. Sur X (ex-Twitter), il en a profité pour poster un graphique illustrant la situation de la mi-janvier jusqu'au début mars. Les installations quotidiennes étaient plutôt stables entre 7 500 et 10 000, avant de grimper à un peu plus de 11 000 après la sortie d'iOS 17.4.Mais il n'est pas le seul à profiter de cette ouverture. En effet,D'après les données du navigateur, le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens a été. C'est nettement plus qu'en Espagne où la hausse est moindre (+ 143 %), ou encore à la Pologne et l'Allemagne (respectivement + 68 % et +56 %).En revanche,: pas assez espacée, trop empilée... Pour eux, face à cette page, les utilisateurs baissent les bras et préfèrent garder Safari par défaut.Pour l'éditeur d'Aloha -dont le navigateur est moins connu-, le constat est flagrant :. Cette liste est présentée dans unpour chaque utilisateur, histoire de pousser l'égalité des chances au plus haut point.En France, les heureux élus sont Aloha Browser - privé VPN