Après la condamnation d'Apple, Deezer choisit son camp !

Des réactions à chaud

pratiques déloyales de longue date

systématiquement défié les lois et les décisions judiciaires sur d'autres marchés

Et pour Deezer ?

Nous nous réjouissons de la décision que la Commission Européenne vient de prendre à l’encontre d’Apple qui démontre qu’elle est désormais prête à sanctionner fermement les pratiques anticoncurrentielles.



Nous espérons et attendons de la Commission Européenne qu’elle évalue, à la lumière de cette décision, les nouvelles conditions proposées par Apple pour l’Appstore et qu’elle indique clairement que la proposition d’Apple n’est pas conforme à la nouvelle réglementation européenne (DMA) .



Nous tenons ici à rappeler que la réponse d'Apple au DMA est une tentative de contournement de la nouvelle réglementation européenne, avec une alternative aux conditions commerciales actuelles de l'App Store. Apple affirme que ses nouvelles conditions incluent une « commission réduite », alors qu’elle prélève des frais supplémentaires (“Core Technology Fees”) qui ne sont pas adaptés aux entreprises générant un grand nombre d'installations. Facturer des frais annuels de 50 centimes par téléchargement ou mise à jour d'application est excessif. Cette mesure entrave la croissance et interdit le développement d’une activité rentable dans ce secteur.



En l'état actuel, il n’y a aucun avantage pour une entreprise établie comme Deezer à souscrire aux nouvelles conditions commerciales d’Apple. De notre point de vue, la réponse d'Apple au DMA est fondamentalement trompeuse et destinée à contourner la réglementation européenne. C’est la position exprimée par Deezer dans une lettre ouverte adressée à la Commission Européenne vendredi 1er mars 2024 et co-signée par 33 autres entreprises actives dans le secteur du numérique.

Deezer: Musique & Podcast Deezer Sa Télécharger

Pour rappel,(1,8 milliard au lieu de 500 millions d'euros) par la Commission Européenne. Cette dernière lui reproche le comportement anticoncurrentiel de son service de musique en streaming au sein de l'Union européenne.Très rapidement,. Dans un post de blog, la firme répond à cette issue très favorable pour elle et -comme à son habitude- ne mâche pas ses mots sur le sujet, dénonçant des. Elle soutient également qu'Apple aet qu'il est grand temps de l'arrêter.De son côté,. En tant qu'application de lecture, la firme suédoise bénéficie d'un statut à part et elle ne s'acquitte pas de commission pour les achats intégrés, ce qui est généralement passé sous silence.Par conséquent,et qu'elle compte sur la décision de la Commission pour mettre à plat les CGU d'Apple et leur supposée conformité avec le DMA.Pour elle, il ne fait aucun doute : Cupertino joue sur les mots et. La firme française revient également sur les nouvelles conditions tarifaires de la Pomme dont les montants sont bien trop élevés et entravent la libre concurrence.