Une App Sonos plus moderne en approche ! Voici les nouveautés !

Une nouvelle App Sonos en approche

Nous avons pensé qu'il était temps de réinventer notre expérience d'application », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Après un développement et des tests approfondis, nous sommes convaincus que cette application repensée est plus simple, plus rapide et meilleure. Cela place une fois de plus la barre en matière d'expérience d'écoute de musique à domicile et renforce notre capacité à nous développer dans de nouvelles catégories et expériences.

Une interface simplifiée

Si vous êtes un utilisateur de l'écosystème Sonos, vous avez certainement remarqué que l'App dédiée permettait de rendre de nombreux services, mais que. Selon la firme, qui annonce la sortie sur notre territoire d'une nouvelle version de son App revue en profondeur pour le 7 mai prochain,. Selon Patrick Spence, le dirigeant de Sonos :Avec cette nouvelle version, l'App de Sonos prend un bienvenu coup de jeune. Au revoir les différentes sections accessibles via les icônes en bas de l'interface,. Cette interface simplifiée, avec un mode sombre automatique en fonction des réglages de votre système, permettra non seulement de contrôler vos enceintes, mais également de naviguer au sein des différents services de diffusion liés à votre compte, de consulter les diverses recommandations et d'effectuer des recherches.Via le menu de recherche accessible au bas de l'écran, il sera possible de. A partir de là, il sera envisageable de créer des listes d lecture personnalisées mixant des titres issus de différents services.En balayant depuis le haut de l'écran vers le bas, l'interface vous permettra de prendre le contrôle de votre système, que ce soit pour lancer le calibrage via la fonction Trueplay afin d'adapter le rendu à la pièce d'écoute, choisir une enceinte ou pour gérer les groupes en multiroom.