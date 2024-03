Le casque Sonos concurrent des AirPods Max en approche !

Le casque Sonos en approche, validé par la FCC

Un casque Sonos à 449$ pour concurrencer les AirPods Max

Comme souvent, c'est(FCC),. Les f ichiers du dossier approuvé ces derniers jours du casque de Sonos ont ainsi été dénichés, permettant par a même occasion d'apprendre que l'appareil prendra en charge le Wi-Fi sur les fréquences 2,4 et 5 GHz, ainsi que le Bluetooth en 2,4 GHz, et d'avoir un (très) léger aperçu du format des oreillettes via un schéma.Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises, le fameux casque Sonos évoqué par les rumeurs depuis plusieurs années pourraient enfin voir le jour en 2024. Selon le souvent bien informé Mark Gurman de Bloomberg La conception du casque aurait toutefois pris un peu plus de temps que prévu, pas du côté matériel, mais plutôt sur la partie logicielle, ce qui engendrerait un petit retard.En effet, alors que le casque aurait dû être présenté en mai prochain, i. La firme a de grands espoirs quant à la carrière commerciale de ce casque puisqu'elle compterait en écouler entre 650 000 et 1 000 000 d'unités d'ici l'année prochaine.Pour rappel, le casque embarquerait une version optimisée de l'assistant vocal maison et pourrait se synchroniser avec les enceintes Sonos, certainement afin de faire passer le son automatiquement de l'un à l'autre comme il est actuellement possible entre les modèles nomades et sédentaires de la marque. La firme pourrait également