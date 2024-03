Apple confirme sa WWDC 2024 du 10 au 14 juin

Une deuxième semaine de juin bien chargée !

. Comme les éditions de 2020, 2021, 2022 et 2023, l'itération de cette année sera également diffusée en ligne. Apple prévoit également un, qui aura lieu le 10 juin sur le campus de l'Apple Park.Pour cette année, en parallèle de la WWDC,, avec cinquante gagnants (qui auront droit à une visite de trois jours à Apple Park). Les résultats seront communiqués le 28 mars (soit ce jeudi).Traditionnellement, Apple dévoile bien évidemment: iOS 18, macOS 15, iPadOS 18, tvOS 18 et watchOS 11 mais aussi visionOS 2 ! En outre, depuis quelques années, elle glisse aussi des. Ainsi elle avait dévoilé le Vision Pro l'année dernière, aux cotés du MacBook Air 15 M2, du Mac Studio M2 Max / M2 Ultra et du Mac Pro M2 Ultra. Elle pourrait donc présenter les derniers Mac dotés d'une puce M3 (allez un Mac mini M3 ^^ !!!)Dernièrement on apprenait qu', à moins qu'une autre IA (Open Ai ? Mistral AI ? Une IA chinoise ?) ne vienne récupérer le marché. Cette annonce pourrait être faite lors de la WWDC, et être la fameuselors des derniers résultats.