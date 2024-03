iPhone 16 : les dernières rumeurs !

Bye-bye le titane bleu, bonjour le titane rose !

Et le design ?

Un nouveau bouton capture

Capture Button

C'est en effet ce que prétend le leaker ShrimpApplePro sur X (Twitter), la couleur Titane Bleue serai retirée au profit de cette dernière.Les trois autres coloris resteraient au catalogue mais seraient légèrement remaniée (un peu comme chaque année où le blanc est plus ou moins blanc et le noir plus ou moins sombre). Pour ma part, le Titane Blanc reste un très beau coloris légèrement nacré / irisé qui vieillit plutôt bien !Pour rappel, ce sont des modèles factices donnés aux accessoiristes pour concevoir leurs produits en temps et en heure. Et généralement, ce sont les premiers à fuiter et ils donnent une bonne impression générale des futurs modèles.Ainsi(6,3 et 6,9 pouces) tandis que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus seront de la même taille que leurs prédécesseurs (6,1 et 6,7 pouces).Mis l'un sur l'autre, on voit bien queCes images donnent une meilleure idée du placement des boutons, qui devraient avoir la bougeotte. En effet, Apple prévoit de généraliser lequi était exclusif aux modèles Pro., il retrouverait la disposition en forme derappelant l'iPhone X pour les modèles de base. Les objectifs larges et ultra-larges seraient apparemment séparés.. Il devrait prendre la place de l'antenne mmWave pour les iPhone US (cette dernière serait basculée sur l'autre tranche sous les boutons volume).Celui-ci devrait être en mesure de détecter. D’après Mark Gurman, il pourrait enregistrer une vidéo, mais également zoomer et dézoomer en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite ou encore faire une mise au point sur un sujet.Dans la foulée, on retrouve aussi une image sur le compte de Sonny Dickson, qui proviendrait également d'un accessoiriste. On voit bien unepour accueillir le nouveau bouton capture !