Solo Leveling Arise : le jeu au 15 millions de pré-inscrits est disponible sur iPhone et iPad !

Solo Leveling Arise est disponible !

La réponse des fans du monde entier à Solo Leveling : ARISE a été stupéfiante, et nous sommes ravis de lancer officiellement le jeu auprès d'un large public. Notre équipe de développeurs passionnés a créé quelque chose de très spécial qui, nous l'espérons, plaira à tous les fans. Nous avons hâte que la communauté découvre cette nouvelle version de l'histoire de Sung Jinwoo au fur et à mesure que les joueurs gravissent les échelons de la hiérarchie des chasseurs.

15 millions de pré-inscrits !

Dire que le nouveau jeu de Netmarble était attendu est un euphémisme. En effet,Les amateurs du genre peuvent désormais découvrir ce jeu d'action etDans un monde assiégé par des invasions de monstres, des humains appelésse sont donnés pour mission de défendre l'humanité. Après un raid raté qui l'a gravement blessé, Jinwoo, un chasseur de rang E - le rang le plus bas possible - découvre un moyen de monter en niveau et de s'améliorer à l'infini. Selon Young-sig Kwon, dirigeant de Netmarble :Le titre accompagnera les joueurs afin découvrir un scénario soigné accompagné de graphismes de haut vol et d'un système de combat dynamique. Les joueurs pourront également créer leur propre style de combat en personnalisant leurs compétences, ou en acquérant des armes plus puissantes. Jinwoo sera accompagné dans son aventure par d'autres chasseurs de la saga, chacun possédant des capacités uniques.. Le titre nécessite 3,9 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/IPadOS 12.2 minimum. Le jeu comprend des achats intégrés s'échelonnant de 1,19 à 22,99 euros.