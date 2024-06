Strava écoute ses utilisateurs et dévoile les nouvelles fonctions à venir

Des études montrent que les femmes, indépendamment de leur âge, font beaucoup moins de sport que les hommes et que, dans l'ensemble, même si elles souhaitent être actives, elles ont moins de temps à consacrer au sport. Alors que Strava poursuit sa mission de motiver les gens à vivre leur meilleure vie active, construire pour les femmes sur la plateforme bénéficiera à tous les membres de la communauté Strava. Plusieurs nouvelles fonctionnalités et initiatives ont été annoncées dans le cadre de cette orientation stratégique :



• Les cartes d’activité nocturnes ne montrent que les activités réalisées entre le coucher et le lever du soleil, pour se faire une idée des routes, des sentiers et des chemins les plus fréquentés pour faire du sport après les heures de travail.

• La Modification Rapide, Facilite les modifications les plus courantes, comme le nom de l'activité, et les paramètres de confidentialité qui permettent de masquer l'heure de départ, la carte ou d'autres statistiques de l'entraînement.