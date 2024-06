Les raccourcis vocaux commandent l’iPhone même verrouillé

Commander à la voix

avec les raccourcis vocaux, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent attribuer des énoncés personnalisés que Siri peut comprendre pour lancer des raccourcis et effectuer des tâches complexes

Comment configurer ses raccourcis vocaux

Présentée le 15 mai dernier, la fonction Raccourcis Vocaux va permettre de(ça marche aussi sur l'iPad) à l'aide d'une commande vocale personnalisée. Pour Apple,Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de. Les utilisateurs pourront créer celle de leur choix et de sélectionner sa fonction. Avec ce raccourci vocal adaptatif, on pourra basculer les fonctionnalités d'accessibilité existantes telles que VoiceOver, le contrôle vocal, le zoom, etc.Comme pour toutes les fonctions d'accessibilité, il faut se rendre dans l'appUne fois la fonctionnalité activée, on peut créer. Pour cela, il faudra la prononcer trois fois à voix haute.