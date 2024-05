Une App française pour faire des vidéos en 3D et mettre en valeur vos produits !

Doly d'AniML

Notre point de départ était une découverte technologique : l’IA venait d’arriver dans le monde de la 3D. Ainsi, les gens de Facebook, mais encore plus de Google, faisaient des recherches et rédigeaient un document de recherche assez important sur quelque chose appelé NeRF. C'est un nouveau paradigme dans lequel on essaie de reconstruire la 3D en laissant l'apprentissage automatique faire le travail.

Doly permet ainsi. Pour cela, il suffira de suivre le guide intégré afin de prendre des clichés de vos objets sous plusieurs angles, puis de choisir parmi les templates disponibles avant de laisser le programme travailler quelques minutes (les images sont traitées dans le cloud avec la technologie de gaussian spaltting et des algorithmes d'apprentissage automatique).Une fois les résultats affichés,afin de les utiliser à votre guise au sein de vos publications. Selon Rémi Rousseau, cofondateur et dirigeant d'AniML :Rémi Rousseau n'en est pas à son coup d'essai, et a déjà fondé deux sociétés spécialisées dans la réalité virtuelle,. Le cofondateur d'AniML. Le programme nécessite 104,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16.0 minimum. L'App comprend des achats intégrés s'échelonnant de 9,99 pour le starter pack à 399 euros pour un abonnement annuel.