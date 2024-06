WhatsApp, iMessage, Signal : pourquoi l'Europe veut scanner l'iPhone

Une nouvelle législation en devenir

Child sexuel abuse regulation

Des réactions mitigées

Trop de risque pour la confidentialité des données

En effet,. Ce projet de règlement CSAR () -qui est encore à l'étude par les différents pays membres- vise à détecter les contenus abusifs et notamment lutter contre la pédopornographie et toutes les formes de violence envers les enfants. En cas de vote favorable, le texte pourrait devenir une réalité normative.Mais en pratique, cela voudrait dire que toutes les plateformes envoyant des messages chiffrés (WhatsApp, Telegram, Signa, ou encore Messages) seront. Pour cela, l'analyse des contenus échangés -surtout les photos et vidéos- passerait par un(voire une IA ?) pour évaluer un potentiel caractère incriminé. En cas de résultat positif, les plateformes auraient alors l'pour identifier et appréhender d'éventuels pédocriminels.En l'état du texte soumis, l'utilisateur disposerait de deux choix, soit accepter le scan du(et conserver le chiffrement vis-à-vis des tiers), soit renoncer à envoyer des photos et vidéos via les messageries chiffrées. Ce qui fragiliserait le secret des correspondances.. Les autorités européennes de protection des données, les défenseurs de la vie privée, les éditeurs de messageries chiffrées et certains états membres dénoncentet craignent une brèche dans les technologies qui protègent la confidentialité des messageries chiffrées.Mais il est nécessaire de trouver une solution, car la détection de ces contenus illicites s'appuie actuellement sur la coopération volontaire des plateformes, et ce,. En outre, vu l'état des technologies, le système actuel est considéré comme insuffisant par les associations de protection de l'enfance en faveur d'un mécanisme de détection automatique. Le débat promet donc d'être houleux au vu des enjeux.Très critiqué lors de sa présentation en aout 2021, Apple avait finalement abandonner son système CSAM , le fameux scan de l'iPhone qui permettait de rechercher des images à caractère pédopsychiatries-pornographique hébergées sur iCloud Photos.En décembre 2022,Cette déclaration (via) vient en fait répondre à une demande de l'association, et ce, par l'intermédiaire d'Erik Neuenschwander ().