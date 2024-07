iPhone 16 Pro : des écrans plus lumineux que le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Un écran encore plus lumineuse pour les iPhone ?

Ce n'est un secret pour personne, Apple ne dispose pas de ses propres usines afin de concevoir les pièces qui constituent ses iPhone, et la firme se tourne donc vers des fournisseurs. Pour les dalles OLED, Samsung figure en bonne place (aux côtés de LG) et la prochaine génération d'iPhone pourrait bien être équipée des dernières évolutions des dalles de la firme coréenne.offrantEn sus de passer de 6,1 à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et de 6,7 à 6,9 pouce pour l'iPhone 16 Pro Max,, contre 1 000 nits dans les mêmes conditions pour les iPhone 15 Pro.Attention,D'autres rumeurs évoquaient l'utilisation de dalles OLED avec une surface recouverte de micro-lentilles, permettant une luminosité plus importante au prix d'un angle de vue réduit, qui pourraient finalement ne pas avoir été retenues au profit de ces M14 (la lettre M indique la gamme de la dalle, et le 14 fait référence au nombre de matériaux performants utilisés pour les produire).En luminosité de pointe, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max atteignent actuellement 1 600 nits en HDR, et jusqu'à 2 000 nits en extérieurPour rappel, l'écran du Samsung Galaxy S24 Ultra culmine à 2 600 nits (on est jamais mieux servi que par soi-même), et realme évoque même 6 000 nits pour son GT 6. Reste donc à savoir si les iPhone 16 Pro et Pro Max seront capable d'égaler le porte-étendard de Samsung. Quoi qu'il en soit, la luminosité maximale standard permettrait ainsi à ces nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max