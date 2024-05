iPhone 16 : toujours plus grand !

Un écran plus grand

Border Reduction Structure

On ne plaisante avec la production des iPhone !

Les rumeurs l'évoquent depuis plusieurs semaines : physiquement,! L'écran des modèles Pro gagneraitpar rapport aux tailles actuelles de 6,1 et 6,7 pouces -ce qui avait déjà été avancé par Ming-Chi Kuo, Ross Young ou encore Sonny Dickson.Ainsi l'iPhone 16 Pro passerait à 6,3 pouces et un iPhone 16 Pro Max à 6,9 pouces. En revanche, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient rester à 6,1 et 6,7 pouces comme leurs prédécesseurs.. Parmi les autres rumeurs, Apple pourrait utiliser la technologiepour les modèles Pro, ce qui devrait donner un cadre plus mince et ainsi laisser un peu plus de place pour la dalle.Dans un récentpublié sur X (ex-Twitter), on peut voir. Globalement, le premier parait légèrement plus grand que le second., ce qui est un peu plus tard que les années précédentes. Mais faut-il y voir un retard dans le calendrier très serré de la firme ?. En règle générale, l'iPhone Pro Max est le dernier modèle à être validé par Cupertino et cette année ne devrait pas faire exception. Il ne devrait pas y avoir de retard ou de lancement décalé (souvenez-vous l'iPhone X et l'iPhone 8) pour l'iPhone 16 Pro Max.Du côté des fournisseurs, rappelons quefournira les écrans OLED pour les quatre modèles d'iPhone 16,exclusivement pour les modèles Pro. Enfin,devrait produire une partie de ceux des iPhone 16 et iPhone 16 Plus.Cette année,, qui -par le passé- a eu du mal à respecter les délais de production d'Apple. L'année dernière, la firme a reçu l'approbation pour les écrans OLED de l'iPhone 15 Pro plusieurs mois après Samsung Display, ce qui a permis à Samsung d'augmenter sa part de marché et d'obtenir des prix plus élevés.