Le futur du paiement sans contact : plus d'interactions et de fonctionnalités

Le standard NFC va proposer davantage d'interactions

Le Multi-Purpose Tap à la rescousse

La technologie NFC, pour Near Field Communication (ou communication en champ proche dans notre langue), permetVous en avez certainement fait l'expérience en payant avec votre carte bancaire ou votre iPhone Apple Watch en sans fil chez un commerçant, ou encore pour régler le péage sur l'autoroute.Le NFC Forum, l'entité qui s'occupe de la norme et qui regroupe des firmes comme Apple, Google ou encore Sony, avait publié l'été dernier un aperçu de ses travaux afin de faire évoluer la technologie à l'avenir. Sur cette feuille de route évoquant les changements à venir jusqu'en 2028, on trouve(passant de 5mm à environ 20 ou 30mm),(passant de 1 à 3W),Certaines de ces évolutions offrent des usages assez évident, comme la possibilité d'échanger des informations à une distance plus importante (par exemple, valider un ticket sans sortir l'appareil de sa poche), ou encore de pouvoir charger des appareils ne nécessitant pas une puissance importante, comme d'éventuels AirTags dotés d'une batterie.Il serait alors envisageable en un seul contact de valider plusieurs actions. Le Multi-Purpose Tap permettrait. Selon le NFC Forum, il serait ainsi possible de se passer totalement des factures en papier (tout en disposant d'un reçu valide), mais également d'ajouter des informations sur l'achat, comme la meilleure façon de recycler un objet que vous venez d'acquérir., et il sera également nécessaire de détailler les possibilités offertes et de s'assurer que la technologie sera bien mise à profit pour apporter un meilleur service à l'utilisateur, sans réduire la sécurité des transactions proposées.