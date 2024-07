Apple prévoit une première commande de 100 millions d'iPhone 16

100 millions d'iPhone 16 en préparation !

Une nouvelle gravure en préparation ?

N2P

A14

C’est en effet ce qui ressort d’informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement. Cupertino aurait augmenté de 10 millions sa commande initiale de puces A auprès de TSMC.D'après le site chinois. Rappelons que l'année dernière, les commandes de puces pour l'iPhone 15 s'établissaient entre 80 et 90 millions d'unités. Il semble ainsi que Cupertino fonde de grands espoirs pour cette année et estime pouvoir profiter de ventes nettement plus élevées pour cette année par rapport à 2023.En avril dernier, on apprenait que le nouveau processus de nœud de 1,6 nm, surnommé A16, a été dévoilé lors du. Plus efficace que le N2P (2 nm), il serait de. Avec chaque nouveau processus de production, TSMC réduit la taille du nœud et affine la gravure, ce qui permet d'améliorer les performances et de réduire la consommation d'énergie.La gravure 2nm étant à présent sur de bons rails, TSMC avait déjà prévenu passer à la suite et commencer à réfléchir à une version améliorée, dénommée. Mais cette dernière ne devrait, soit un peu juste pour être intégré à l’iPhone 18 Pro.Dans le même temps, TSMC réfléchit encore plus loin et se prend à rêver d'une-de son petit nom en interne. Un bémol toutefois, car Apple pourrait demander un changement de nom afin de ne pas le confondre avec le processeur de la gamme iPhone 12 de 2020.Pour sa part, l'analyste Jeff Pu s'est aussi laissé aller à la prédiction. D'après lui,(et non de l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro), de 8 Go de RAM, (contre 6 Go de RAM pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus) mais toujours d'un modem Qualcomm X70 (pas de changement par rapport à la génération de 2023).(mais gravée en 3nm comme l'A17 Pro), d'un modem Qualcomm X75, avec des vitesses de téléchargement 5G allant jusqu'à 7,5 Gbit/s grâce à la nouvelle norme 5G Advanced.