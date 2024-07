Qu'est-ce que réseau social Noplace "sans algorithme" qui fait un énorme carton ?

Noplace : un réseau social "à l'ancienne"

La magie et le plaisir d’Internet ont disparu. Tout est devenu très uniforme. Nous regardons tous du contenu très différent et nous avons des centres d'intérêt différents de ceux de nos amis. Donc trouver un sens de la communauté est plus difficile aujourd'hui.

Pas d'algorithme pour être en tête

Boost

Le nouveau TikTok ?

Avec son interface ultra colorée et une sorte de mix entre un forum, MySpace et Twitter a été conçu pour plaire à la génération Z, ces personnes nées après 1995 (plus ou moins selon les définitions)., le réseau social mise sur la personnalisation de la page grâce aux couleurs et aux étoiles (marquant les goûts, passe-temps et activités préférées de chacun, comme les artistes écoutés ou encore le signe astrologique) ainsi que sur la mise en place d'un classement de vos meilleurs amis.Noplace entend surtout. Selon sa créatrice :Autre point important,, les seules images disponibles étant les illustrations de profils. Il est possible d'offrir unà un message, mais cEnthousiaste et portée par l'accueil des premiers utilisateurs, Tiffany Zhong évoque comme un avantage et une différence le fait de(bien qu'il y en ait tout de même puisqu'il est possible d'afficher des suggestions et des résumés de la journée)et les messages s'en tiennent donc au bon vieil ordre chronologique.Ce nouveau réseau social que personne n'avait vu venir pourrait donc(plus ou moins)(TikTok en PLS frérot ?). Reste à savoir quel sera le modèle économique (assez flou pour l'instant) permettant à Noplace de maintenir sa place dans le cœur des utilisateurs sans boire la tasse, et si l'intérêt actuel ne sera pas qu'un simple feu de paille.Le programme nécessite 89,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16.1 minimum, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0.