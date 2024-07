La filiale low cost de Nothing présente un smartphone modulaire, 5G et 120 Hz à 199€

CMF Phone 1 :

Buds Pro 2 et Watch Pro 2

effet audio spatial

Le Phone 1 de CMF ne brillera pas forcément par sa fiche technique,. A 199,99 euros (tarif de lancement, puis l'appareil passera à 239 euros), le smartphone embarque(395ppp)(coucou Apple), une luminosité en pic de 2 000 nits, une caméra principale de 50 mégapixels signée Sony ouvrant à f/1.8 (la caméra selfie affiche 16 mégapixels), une puce Mediatek Dimensity 7300 compatible 5G, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, un port USB-C acceptant 33W pour la recharge (pas de charge sans fil), un capteur d'empreinte sous la dalle et une batterie de 5 000 mAh.L'appareil se distingue par son système Nothing OS 2.6 (basé sur Android 14 avec 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité) et. Attention toutefois, ne vous attendez pas à pouvoir changer simplement des pièces internes, mais l'appareil qui est livré avec un tournevis(un port microSD permet d'ajouter jusqu' à 2To à moindres frais), et à 269 euros avec 256 Go de stockage interne. Les coques disponibles en 3 couleurs coûtent 35 euros, et il faudra compter 25 euros pour la lanière, le porte-cartes ou le support. Bref,(de nombreux utilisateurs peuvent se satisfaire du matériel embarqué au quotidien).Notons que CMF by Nothing accompagne le lancement du Phone 1 avec(ANC),, ainsi que. Il est donc envisageable de s'offrir l'écosystème complet CMF pour 327,99 euros.