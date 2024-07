Google Maps va enfin afficher le compteur de vitesse sur iPhone et CarPlay

Google Maps : le compteur de vitesse débarque sur iPhone et CarPlay

Un déploiement global en cours

à titre informatif

Il aura fallu attendre plus de 5 ans par rapport à Android, maisSelon les informations de nos confrères de TechCrunch , Google aurait déjà débuté le déploiement global de cette fonction manquante sur nos appareils de prédilection. La fonction aurait d'ailleurs déjà été aperçue en Inde sur les appareils Apple. Sur Android, la fonctionnalité a été lancée aux US en 2019, avant d'être étendue à plus de 40 pays en mai de la même année.Les nombreux utilisateurs de Google Maps et les allergiques à Waze pourront donc bientôtLe compteur de vitesse pourra être activé (ou désactivé) dans les paramètres de l'App et l'icône changera de couleur lorsque vous dépasserez les limites imposées afin de vous avertir.Au sein de la page de support officielle évoquant cette fonction, Google précise que les indications de ce compteur de vitesse intégré sont, et qu'il vaudra mieux pour votre sécurité (et celle de votre permis) vérifier votre allure réelle sur le compteur du véhicule.. Le programme nécessite 288,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, et sur une Apple Watch sous watchOS 5.0 ou plus récent.